Chiesa e Castrovilli blindati, ma la Juve ha una carta da giocare. Anche se difficilmente basterà

Rolando Mandragora (SCHEDA) dovrebbe essere alla sua ultima esperienza a Udine; il centrocampista è stato sempre presente ed è pronto per un progetto più ambizioso, mentre la Juventus ha bisogno di pedine di scambio per affrontare il mercato misero che si prospetta a causa del coronavirus. I bianconeri, secondo TMW, busseranno alla porta della Roma per Cristante e Pellegrini e a quella della Fiorentina per Castrovilli e Chiesa. Ma, aggiungiamo noi, come si leggeva oggi sui giornali, di questi tempi a Firenze conta più la volontà del club viola, unita a quella dei giocatori.