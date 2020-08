Tutto tace attorno a Federico Chiesa. Il viola più chiacchierato del mercato, almeno fino a qualche settimana fa, è ancora ben lontano dal veder dissipate le nubi sul proprio futuro, visto che l’offerta giusta pare non poter arrivare dall’Italia. Le liquidità necessarie ci sarebbero in Inghilterra, ma se da una parte il Manchester United sta puntando con decisione Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Talksport riferisce che il Chelsea vuole fortissimamente l’astro nascente del Leverkusen Kai Havertz, e solo in caso di fallimento di queste due operazioni i due club virerebbero su Chiesa. Dal canto suo, il numero 25 della Fiorentina non vorrebbe trasferirsi all’estero. Che sia un nodo troppo difficile da sciogliere?

VERTONGHEN AL BENFICA, L’AGENTE SPIEGA LE RAGIONI DEL TRASFERIMENTO