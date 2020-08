Ag. Vertonghen: “Scelto il Benfica per triennale e Champions League”

Accostato a più riprese ai club italiani, tra cui anche la Fiorentina, Jan Vertonghen ha scelto il Benfica. L’agente del belga, Tom De Mul, ha parlato al portale Sporza della scelta del suo assistito che è ricaduta sul Benfica: “Ci sono stati contatti con Inter, Roma e soprattutto Napoli, dove ad un certo punto la trattativa stava diventando molto concreta. Ma quei tre anni di contratto offerti dal Benfica alla fine sono stati decisivi, così come il fatto di poter giocare la Champions League. Sicuramente il Benfica all’inizio non era la sua prima opzione, ma poi ha cominciato a prenderla sul serio e alla fine si è convinto. Gli offrivano stabilità e continuità, il che è fondamentale per la sua carriera”.