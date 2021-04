Chiesa conquista anche CR7. 60 milioni alla Fiorentina ma l’affare è della Juve

Il Corriere dello Sport dedica oggi un pezzo a Federico Chiesa che lo scorso ottobre si è trasferito dalla Fiorentina alla Juventus. Il quotidiano sottolinea come il giocatore goda in pieno anche della stima di Cristiano Ronaldo che cammin facendo si è reso conto delle sue qualità. Il giornale poi spiega come fra i due club l’affare lo abbia fatto la società bianconera. Sì, perché è vero che sono stati sborsati 60 milioni come chiedeva Commisso ma la formula è più che sostenibile. In questo stagione sono stati versati 3 milioni per il prestito, nella prossima ne usciranno 7. Poi ci sarà il riscatto a 40 e un bonus da altri dieci nel giugno 2022. Oggi la certezza dei bianconeri per il futuro è proprio lui.

AMRABAT, ORA O MAI PIU’ IL RILANCIO