Chiesa comparsa a Liverpool: nel 2025 può già tornare in Italia, ci pensa il Napoli

Un solo minuto in Champions League, 18' in Premier e 59' in EFL Cup: questo il minutaggio fin qui in stagione di Federico Chiesa al Liverpool. Non proprio un assoluto protagonista, anzi. Prima una condizione fisica da ritrovare, dopo un'estate vissuta ai margini nella Juve, poi un infortunio muscolare che ne hanno interrotto, in pratica la ripresa atletica, oltre che l'inserimento nella squadra della città dei Beatles. E così, per il momento, l'ex attaccante viola assiste da spettatore, non proprio il massimo per chi veniva considerato fino a pochi anni fa uno dei calciatori più forti del movimento italiano. L'inserimento nel Liverpool si sta rivelando più complicato del previsto ed ecco che il mercato potrebbe dare una mano a Chiesa, se non già a gennaio sicuramente da giugno. Secondo La Repubblica potrebbe essere il Napoli a pensarci, specie se gli azzurri non dovessero accordarsi con Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto.