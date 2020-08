Chiesa, ancora nessuna offerta: il prezzo non cambia

La Fiorentina dice no allo svincolo per i giocatori in scadenza fra 2 anni, tra i quali ci sono Milenkovic, Pezzella e Chiesa. Per quanto riguarda quest’ultimo, quello del classe 1997 è un caso a parte avendo ricevuto da Commisso in persona il via libera per lasciare la Fiorentina a certe condizioni. Che per ora sono state fissate in 60 milioni. E con una sincerità che sembra autentica, dalla Fiorentina filtra una notizia: per ora le richieste per Federico sono state zero, quindi non c’è stata nemmeno l’occasione per declinare il prezzo stabilito. Certo, il mercato aprirà ufficialmente il primo settembre e chiuderà il 5 ottobre (con possibilità di un prolungamento se l’inizio del campionato dovesse slittare) e quindi i giochi saranno lunghi.

