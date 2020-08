La Fiorentina farà pugno duro sui rinnovi. Come scrive, infatti, La Nazione i giocatori che hanno il contratto in scadenza fra due anni (fra questi Chiesa, Milenkovic e Pezzella, tanto per fare tre nomi) non devono pensare di sfruttare la prospettiva dello svincolo, ancora sfocata ma prossima a materializzarsi nel 2021, come possibile leva per spostare gli equilibri in fase di trattativa. L’indicazione arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove si torva Rocco Commisso. Su questo nessuna deroga, la Fiorentina ritiene di essere una società forte per non scricchiolare di fronte al pressing dei procuratori. Fra l’altro nel caso di Milenkovic e Pezzella la proprietà viola ha presentato due proposte di rinnovo e adeguamento ed è in attesa di risposte (per quanto riguarda il capitano attraverso il procuratore, arrivato a Firenze sabato scorso).

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA