Chiesa all’Inter? A fargli posto sarebbe Lautaro Martinez

Non solo la Juventus. Anche l‘Inter, non è una novità, ha messo nel mirino Federico Chiesa. Come si legge su Sportmediaset, lo scenario più probabile, in caso di acquisto del classe 1997, porta alla partenza di Lautaro Martinez che ha una clausola rescissoria attorno ai 111 milioni di euro valida fino al 15 luglio. L’eventuale cessione del Toro garantirebbe una plusvalenza corposa, oltre a una pioggia di contanti tutti da investire sul mercato per almeno due colpi da scudetto.