Chiesa nel mirino dell’Inter, le contropartite offerte dai nerazzurri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter fa sul serio per Federico Chiesa. Il figlio d’arte è un pallino di Ausilio e Marotta. La Juventus in estate aveva conquistato un vantaggio ma la forte presa di posizione del presidente Commisso ha ribaltato la situazione. I rapporti tra bianconeri e viola non sono idilliaci e l’Inter è intenzionata ad approfittarne. La sensazione, riporta Tuttosport, è che Chiesa sia diventato sacrificabile nello scacchiere gigliato e di fronte ad una buona offerta possa essere lasciato libero. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni di euro, Marotta sta preparando l’offensiva. Il dirigente è pronto ad inserire numerose contropartite nell’affare in aggiunta ad una parte di denaro liquido. I nomi più gettonati sono quelli di Dalbert (valutato 12 milioni), Naingollan (il riscatto del Cagliari è incerto), Gagliardini o Pinamonti.