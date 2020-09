Chiesa alla Juve? Per ora non ci sono le condizioni. E la Fiorentina aspetta

La notizia della giornata odierna è stata quella della richiesta fatta da Federico Chiesa a Rocco Commisso dopo la sconfitta con l’Inter: il gioiello viola vuol salutare la Fiorentina per misurarsi con obiettivi più importanti e prestigiosi. Solo che al momento al club viola non è arrivata l’offerta giusta per lasciar andare il proprio numero 25. In Italia solo la Juventus è interessata davvero (il giocatore, poi, pare non voglia prendere in considerazione squadre estere), ma prima come noto deve vendere Douglas Costa ed in più non potrebbe mettere sul piatto quanto richiesto dal presidentissimo gigliato, intorno ai 60 milioni. L’eventuale proposta bianconera consisterebbe in un prestito molto oneroso (10 milioni) ed un riscatto obbligatorio alto da pagare in più tranches. Ma al momento sono tutte chiacchiere, il tempo stringe, la Vecchia Signora non affonda il colpo e la Fiorentina non aspetterà in eterno. Da qui a sabato la decisione definitiva.

