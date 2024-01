Brian Rodriguez: la storia del pazzo, piccolo fulmine che ha stregato la viola

Di Brian Rodriguez se n'è parlato tanto negli ultimi giorni: sembra essere lui l'esterno passato in pole position per rinforzare l'attacco della Fiorentina, e la notizia è stata accolta dai tifosi con un po' di scetticismo . Sia per il curriculum dell'uruguayano, che ha all'attivo solo una fugace esperienza in Europa, all'Almeria in Serie B spagnola, sia per le sue condizioni fisiche dato che è rientrato in campo giusto ieri dopo un infortunio al ginocchio che lo teneva fuori da fine ottobre. Queste sono informazioni che si possono rintracciare online, mentre la Fiorentina si sarà certamente assicurata della bontà dell'operazione. Va concesso almeno il beneficio del dubbio, anche se l'idea non scalda. E dunque ecco tutto quel che c'è da sapere sul classe 2000.

El Rayito

Ci serviamo del profilo tracciato da gianlucadimarzio.com per raccontarvi la crescita di Brian Rodriguez: avvicinatosi al calcio da giovanissimo per sfogare la sua iperattività, si dimostra portato fin da subito e da Tranqueras, il suo luogo di nascita nel nord-est dell'Uruguay, viaggia per 474 km a 16 anni per fare un provino al Penarol, squadra della capitale Montevideo. "Aveva un razzo in testa, era pazzo", racconta Josè Perdomo, ex campione uruguayano, suo primo allenatore nella nuova squadra, che lo soprannomina "Locura", follia. Miglior giovane dell'Apertura 2019, 2 gol e 1 assist ai successivi Mondiali Under 20 in Polonia, arriva la chiamata del Los Angeles FC (la squadra di Chiellini). I poco più di 10 milioni pagati per il suo cartellino diventano un record poi battuto da Darwin Nunez e Agustin Alvarez, proprio quello che il Sassuolo ha soffiato alla Fiorentina qualche tempo fa. "El Rayito", il piccolo fulmine, è come lo chiamano da quando gioca negli USA. Nella sua carriera c'è anche un prestito all'Almeria che non va nel migliore dei modi: finisce fuori rosa per dichiarazioni non autorizzate e una lite con l'ex Roma Sadiq. Esterno sinistro di piede destro, impiegabile anche a destra, in Nazionale ha lavorato con il Maestro Oscar Tabarez e ha segnato nella prima partita del nuovo ct Marcelo Bielsa. Prima dell'infortunio con l'America, in Messico, contava 4 gol in 14 partite. Numeri che hanno destato l'interesse della Fiorentina, con il dt Burdisso che ha sempre un occhio di riguardo per i campionati sudamericani.