Cercasi rinforzo a centrocampo: la Fiorentina guarda in casa del Cadice

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Tomas Alarcon, centrocampista cileno del Cadice (LA SCHEDA TECNICA). Il classe 1999 non gioca con continuità con la squadra spagnola, per questo motivo il club iberico potrebbe cederlo a gennaio. Secondo Transfermarkt, oltre alla Fiorentina, anche Udinese, Torino e Universidad Católica de Chile sarebbero interessati al giocatore. Nel frattempo il suo agente ha parlato al quotidiano spagnolo El Desmarque: "L'intenzione principale è che continui in Spagna", ha detto.