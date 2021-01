Cercasi esterno destro: in rialzo le quotazioni di Malcuit, nel mirino anche altri due giocatori

Ultima settimana di mercato, la cui chiusura è prevista per lunedì 1° febbraio alle 20. La Fiorentina è a caccia di un esterno destro. Come scrive Repubblica Firenze, sono in rialzo le quotazioni di Malcuit che il Napoli (SCHEDA) potrebbe cedere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club azzurro ha ricevuto una richiesta proprio dallo Spartak Mosca. Da tenere sempre presenti anche altri due profili: Ehizibue del Colonia (SCHEDA) e Vrsaljko. Per quest’ultimo l’Atletico Madrid non ha aperto alla sua partenza, considerata anche la squalifica di Trippier.

Anche il Corriere dello Sport si concentra su Kevin Malcuit. Sulle sue tracce c’è anche lo Spartak Mosca, ma la Serie A potrebbe diventare una priorità per il francese di origini marocchine.