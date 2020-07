Cercasi bomber: Belotti è la prima scelta. Mandzukic e Thuram…

In caso di addio di Vlahovic (piace al Milan), Cutrone potrebbe restare alla Fiorentina, ma dovrebbe convivere con un bomber di prima fascia. Come scrive La Nazione, attenzione ad Andrea Belotti (SCHEDA) per il quale la Fiorentina si è mossa già tempo fa, portando avanti il discorso su un doppio binario: quello con il giocatore e quello che con Cairo, proprietario del Torino. La situazione, al momento, è questa: il passaggio in viola del centravanti è possibile. Il Gallo sembra accettare volentieri la soluzione di Firenze, così resta da convincere il numero uno del club granata. E la strada è una soltanto: mettergli sul piatto i 70 milioni che Cairo considera la cifra giusta per liberare Belotti.

Gli altri

Le altre (grandi) manovre in entrata dicono di considerare con attenzione quanto accadrà con Mandzukic (SCHEDA), libero da impegni dopo aver chiuso l’esperienza in Qatar, così come la Fiorentina si è mossa con decisione nei confronti di Thuram junior (SCHEDA), impegnato nel campionato tedesco. Per il giocatore esiste una sorta di ’ultima chiamata’. Appuntamento, questo, che sarebbe fra l’altro a breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana quando il Monchengladbach vuole che la Fiorentina ufficializzi la proposta d’acquisto o, in caso contrario, lasci libero il tavolo tedesco per l’attaccante che sarà così al centro di altre trattative.