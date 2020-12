Centrocampo, torna di moda Nainggolan: ecco la possibile formula

Oltre che su Fiorentina-Verona, La Nazione si concentra anche sul mercato di gennaio. Il club viola – scrive il quotidiano – ha intenzione di riparlare con l’Inter del cartellino di Nainggolan. La formula del prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio) può essere percorribile. Più complicato, invece, immaginare che la società viola si presenti al tavolo nerazzurro per formalizzare un’operazione a titolo definitivo. L’alternativa per il Ninja rimane il ritorno a Cagliari.