Caicedo, occhio a Duncan nell’affare con la Lazio. L’alternativa? Rientra dalla Cina

Si parla di mercato su La Nazione e in particolare del prossimo centravanti della Fiorentina. La Fiorentina potrebbe non essere più nella scia di Piatek e Milik, come dichiarato ieri sera dal ds Pradè, anche perché la trattativa per Caicedo sembra piuttosto semplice. L’accordo con la Lazio può essere trovato intorno ai 6 milioni e Duncan interessa ai biancocelesti. Per l’ex Sassuolo, ad oggi, però non ci sono stati contatti diretti. L’alternativa all’ecuadoriano è Pellè, a fine dicembre disponibile a parametro zero: c’è la concorrenza delle milanesi, ma a Firenze avrebbe più chance di giocare titolare. LA SCHEDA DI PELLE’

