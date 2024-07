Centrocampista a stelle e strisce per la Viola? E Kouamé piace in Germania

Su gianlucadimarzio.com si leggono due interessanti novità riguardo al mercato della Fiorentina. La prima, potenzialmente in entrata: i viola stanno pensando a Johnny Cardoso del Betis Siviglia, centrocampista statunitense classe 2001. Nonostante non sia un titolarissimo della compagine andalusa, la società spagnola lo valuta 20 milioni. Capitolo cessioni: chi può salutare Firenze è Christian Kouamé. L'Union Berlino è in pressing per l'attaccante ivoriano, il cui contratto scade nel 2025.