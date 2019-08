Federico Ceccherini potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrale livornese era stato accostato al Brescia, ma il giocatore non sembra convinto della destinazione. In attesa di fare chiarezza sull’ex Crotone, Pradè è tornato su Marcos Senesi (SCHEDA), difensore del San Lorenzo, che ha relegato in panchina l’ex viola Gonzalo Rodriguez. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

PER IL CENTROCAMPO TUTTO SU DEMME