Fiorentina, tutto su Demme: potrebbe firmare un triennale. L’alternativa è Rongier

Sfumato Nainggolan, ad un passo dal ritorno al Cagliari, la Fiorentina si è fiondata su Diego Demme (SCHEDA) per rinforzare il centrocampo. Come scrive La Nazione, negli ultimi giorni i contatti con il suo procuratore hanno subìto un’impennata, dando i frutti (viola) sperati. Adesso bisogna trovare una accordo con il Lipsia. Il centrocampista potrebbe firmare un triennale di poco inferiore ai due milioni di euro (bonus esclusi). Bisogna però adesso convincere la società tedesca a lasciarlo partire e il contratto in scadenza a giugno prossimo potrebbe essere una leva su cui fare forza per arrivare a un accordo che si fermi a non oltre i 10 milioni (bonus compresi). La richiesta originale era molto più alta e adesso si tratta proprio per arrivare a un accordo che possa accontentare tutti.

Come alternativa resta sempre in piedi la candidatura di Valentin Rongier (SCHEDA), il classe ’94 che si è messo in mostra con il Nantes. Ma su di lui ci sono alcuni club della Premier e se non dovesse sbarcare in Inghilterra – il mercato della Premier chiuderà giovedì 8 agosto – la Fiorentina proverà a chiudere, convincendo i francesi a lasciarlo partire.