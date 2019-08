Federico Ceccherini si avvicina al Brescia. Come scrive La Nazione, il difensore potrebbe trasferirsi in Lombardia in prestito. La trattativa potrebbe già chiudersi oggi. Il suo sostituto potrebbe essere Tonelli del Napoli (SCHEDA), ma attenzione anche a Caceres (SCHEDA), svincolato, per il quale ci sono offerte anche dal Monaco.

DE PAUL: GUERRA DI NERVI CON L’UDINESE