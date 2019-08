Ceccarini: “Pradè vuole Pedro in prestito con obbligo”. E su De Paul…

Ore caldissime per il mercato della Fiorentina, che si muove su più fronti per completare il reparto avanzato a disposizione di mister Montella. “Fiorentina assalto finale a De Paul, si prova a chiudere con l’Udinese. Viola pronti a prendere anche Pedro della Fluminense in prestito con obbligo di riscatto”, scrive su Twitter l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, confermando il tentativo viola per il brasiliano già raccontato in mattinata: LEGGI.