Ceccarini: “Il Milan vorrebbe acquistare Rebic già adesso”. Fiorentina alla finestra

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb: “La possibile grande notizia in casa Milan è la permanenza di Ibrahimovic. Il campione svedese ha un ottimo rapporto con Pioli e il fatto che l’anno prossimo sarà ancora lui l’allenatore dei rossoneri cambia le carte in tavola. È chiaro che c’è da fare tutta una trattativa, anche perché la richiesta di Zlatan è alta, ma le basi per trovare un punto di incontro non mancano. Il Milan sta poi lavorando anche su Rebic, che vorrebbe acquistare dall’Eintracht già adesso nonostante il prestito già stabilito anche per la prossima stagione”.