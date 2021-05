Ceccarini: “Il Cagliari ha deciso, riscatta Sottil”. Fiorentina, ora che fai?

I sardi vogliono far valere il diritto di riscatto e tenere in rosa l'esterno mancino

"Il Cagliari ha deciso di riscattare Sottil, a questo punto la Fiorentina per riaverlo dovrà esercitare il controriscatto". Così l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini su Twitter. Dunque la palla passa alla Fiorentina in caso di riscatto rossoblù di Riccardo Sottil. I sardi, infatti, nel settembre 2020 avevano pattuito con il club gigliato un diritto di riscatto sugli 11 milioni di Euro: versandone 2 in più nelle casse di Giulini, i viola possono riportare a casa l'esterno d'attacco che tanto aveva fatto bene in Sardegna ad inizio stagione ma che è stato poi rallentato dai problemi fisici nella sua crescita.