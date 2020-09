L’ultimo nome di mercato per la difesa della Fiorentina risponde al nome di Diego Godin, uruguaiano classe ’86 in forza all’Inter. Il giocatore è legato al club nerazzurro fino 2022, ma secondo quanto riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini gli uomini mercato viola starebbero facendo un tentativo per portarlo a Firenze. Godin è stato accostato anche al Rennes nel corso di questa finestra di mercato.