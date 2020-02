Ceccarini: “Fiorentina a lavoro sui rinnovi di Chiesa e Vlahovic, i dettagli. Rebic-Milan…”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’editoriale di Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb: “Fiorentina a lavoro sui rinnovi di Chiesa e Vlahovic. Per l’attaccante serbo la strada è tutta in discesa. Si trova benissimo a Firenze e vuole restare. È solo questione di tempo ma ci sarà per lui il prolungamento di contratto fino al 2025 con uno stipendio che dovrebbe avvicinarsi al milione di euro. E anche per Chiesa le parti sono più vicine. La Fiorentina è pronta a garantire al suo gioiello un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro più bonus, con un contratto fino al 2024. Al ritorno in Italia del presidente Commisso ci potrebbero essere ulteriori passi avanti. Il futuro di Chiesa è ancora da decifrare ma oggi la possibilità che possa rinnovare è tornata concreta.

Novità anche su Rebic. L’attaccante serbo, dopo aver realizzato 6 gol nelle ultime 7 partite, sta diventando un giocatore estremamente importante per il Milan. La situazione è totalmente cambiata rispetto a inizio stagione. Il club rossonero, che lo ha preso in prestito biennale, è intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi di un acquisto. Il problema è anche la valutazione visto che l’Eintracht lo valuta una cifra superiore ai 30 milioni di euro. I rossoneri stanno riflettendo sul da farsi, perché se Rebic continuerà così è chiaro che potrebbe diventare una pedina fondamentale anche per il futuro”.