Lo United piomba su Chiesa: osservatori al Franchi, in arrivo un’offerta

Nuovi rumors dall’Inghilterra su Federico Chiesa. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha puntato il mirino sul gioiello della Fiorentina. Il suo scout personale (Simon Wells) è stato inviato al Franchi in occasione dell’ultima partita contro il Milan. I Red Devils cercano rinforzi nel reparto d’attacco e stando all’articolo vorrebbero muoversi in anticipo in vista del prossimo mercato estivo. Il valore di Chiesa viene stimato in circa 60 milioni di sterline (70mln di euro) e nelle prossime settimane potrebbe essere formulata un’offerta. E COMMISSO DISSE: “SE CHIESA VORRA’ ANDARSENE…”

