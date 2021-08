Ceccarini: “Esterno d’attacco, in pole per i viola c’è Plata”

Gonzalo Plata può lasciare lo Sporting Lisbona in prestito, la Fiorentina ci pensa e valuta se affondare il colpo

Novità per quanto riguarda gli obiettivi della Fiorentina per l'esterno d'attacco da regalare a Italiano. Secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, infatti, nella corsa sarebbe passato in vantaggio l'ecaudoriano Gonzalo Plata. Il classe 2000 dello Sporting Lisbona ha disputato la Coppa America con la propria nazionale e può lasciare il Portogallo in prestito.