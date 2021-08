Da Lisbona: Plata verso il prestito. Fiorentina e altri due club su di lui

Dal Portogallo parlano di cessione in prestito come scenario più probabile

Non è un mistero che la Fiorentina sia alla ricerca di un altro esterno offensivo da regalare a Vincenzo Italiano. Uno dei nomi più suggestivi, in questo senso, circolati negli ultimi giorni è quello di Gonzalo Plata. Classe 2000 in forza allo Sporting Lisbona, per Plata sembra essere sempre più probabile una cessione in prestito. Lo scrive il tabloid portoghese A Bola che aggiunge come le destinazioni siano sostanzialmente tre. Due in Spagna: Cadiz ed Espanyol. L'altra in Italia: la Fiorentina, per l'appunto.