Ceccarini: “Commisso vuole un super colpo in attacco. Mercato viola in grande fermento, ecco i nomi”

Poco fa Niccolò Ceccarini ha detto la sua in merito allo scambio ipotizzato nelle ultime ore tra Dalbert e Biraghi, intervenendo a Sportitalia. Secondo lui, infatti, “il vero obiettivo della Fiorentina, guardando in casa Inter, è Matteo Politano. Credo poco all’opzione Dalbert. Ma è dura, in questo momento, strappare l’ex Sassuolo ad Antonio Conte”. Poi ha continuato: “In attacco arriverà sicuramente un giocatore importante: de Paul penso sia in cima alla lista di Daniele Pradè, nonostante i 40 milioni richiesti dall’Udinese, così come il Milan ne vuole 35 per Suso. Commisso, comunque, è stato chiaro: vuole un gran colpo per l’attacco. Da qui a fine mercato ci saranno ancora molti movimenti, sia in entrata che in uscita. Bonifazi, ad esempio, può essere un nome buono per la difesa di Montella, mentre non escluderei una cessione di Benassi. Borja Valero potrebbe essere l’acquisto last-minute per il centrocampo, mentre come centravanti non dobbiamo sottovalutare l’ipotesi Mario Balotelli“.

