Mercato, idea Dalbert dell’Inter: ipotesi scambio con Biraghi

La Fiorentina continua a lavorare per rafforzare la squadra a disposizione di Montella. L’ultima idea, per la difesa, riguarda Dalbert, difensore brasiliano classe ’93 in nerazzurro dal 2017. Per Dalbert, la dirigenza viola vorrebbe inserire Biraghi come possibile contropartita. Il giocatore, al momento, non sta aprendo al trasferimento ma si sta ragionando su come poter trasformare un discorso di mercato in vera e propria trattativa. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.