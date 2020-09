Ceccarini: “Chiesa valutato ancora 70 mln. Solo la Juve può avvicinarsi, ma solo se…”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sul futuro di Federico Chiesa: “Al momento il calciatore è blindato dalla Fiorentina. Commisso lo valuta circa 70 milioni di euro, ma non arriveranno offerte superiori ai quaranta. Non vedo squadre in grado di avvicinarsi alla richiesta dei toscani. Forse solo la Juventus se cede Douglas Costa”.