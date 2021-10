C’è anche l’Inter su Scamacca. Ma la Fiorentina è in pole e lo vuole subito

Fiorentina che cerca velocemente un bomber. Inter che riflette

La Fiorentina ha già iniziato a lavorare alacremente alla sostituzione del partente Dusan Vlahovic. Uno dei nomi dei possibili eredi del serbo è quello di Gianluca Scamacca (la scheda). Come scrive calciomercato.com, per l'attaccante del Sassuolo si sta delineando una corsa a due fra Inter e Fiorentina. I Viola, si legge, vogliono l'ex Genoa subito, i nerazzurri, invece, ci stanno ancora pensando. Ciò che frena il Biscione è il tanto traffico nel reparto avanzato e proveranno a piazzare il colpo in caso di addio di Alexis Sanchez.