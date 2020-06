C’è anche la Fiorentina tra le società interessate all’astro nascente dell’AZ Alkmaar

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, potrebbe proseguire in Italia la carriera di Calvin Stengs, attaccante classe ’98 dell’AZ Alkmaar. Dieci reti e dodici assist prima dello stop definitivo della stagione in Eredivisie, Stengs è un’ala destra che in Olanda piace molto all’Ajax, ma è seguito con attenzione anche da due club italiani: Fiorentina e Atalanta hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane. Nato a Nieuw-Vennep, Stengs ha già esordito con la nazionale maggiore olandese e ha un contratto con l’AZ valido fino a giugno 2023.