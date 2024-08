Cataldi, una carriera in prestito e poi la “salvezza” Sarri. Adesso Firenze

Il classe 94' è un vero e proprio cuore biancoceleste. Cataldi fa tutta la "trafila" in maglia Lazio tra pulcini e giovanili fino al 2014 quando iniziano i vari prestiti tra Crotone, Genoa e Benevento. Sarà Simone Inzaghi a provarlo in prima squadra, ma senza grande continuità. La carriere dal giocatore cambia con Maurizio Sarri e il suo 4-3-3. Una Lazio senza regista, trova in Cataldi il faro della sua idea di gioco nonostante vari limiti e sostituti come Rovella, alla ricerca di un regista puro che non arriverà mai alla corte di Sarri. 37 presenze in stagione e un gol l'anno scorso.