Castrovilli va verso De Zerbi. Spunta l’ipotesi francese per il centrocampista

Fra pochi giorni scade il contratto di Castrovilli. Per il centrocampista spunta l'ipotesi Marsiglia con De Zerbi in panchina

Il 30 giugno scadrà definitivamente in contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Con il club viola è arrivata la fumata nera per proseguire il rapporto insieme, e dunque il centrocampista è libero di accasarsi altrove. Come scrive Tuttomercatoweb.com, per la mezz'ala spunta l'ipotesi Marsiglia. Castrovilli piace al neo tecnico Roberto De Zerbi e presto potrebbe arrivare la proposta giusta. Per lui sarebbe la prima esperienza fuori dai nostri confini nazionali.