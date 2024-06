Repubblica: Castrovilli, c’è uno spiraglio. Firenze resta un’opzione gradita

Tra pochi giorni scade il suo contratto, ma Castrovilli non ha deciso il futuro. In assenza di offerte, potrebbe anche decidere di restare

C'è un reparto sostanzialmente da ricostruire, con un solo giocatore sicuro di fare parte della prossima Fiorentina (Mandragora). La rivoluzione del centrocampo viola sarà profonda - scrive Repubblica - ma potrebbe essersi aperto uno spiraglio per una conferma che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Gaetano Castrovilli ne ha viste di tutti i colori in questi ultimi due anni: infortuni tremendi, cessioni annunciate, visite mediche non superate, ma anche la nascita del figlio Brando e il ritorno nella parte finale della stagione.