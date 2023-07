Castrovilli, niente rinnovo? Il Napoli è pronto a tentare l’affondo sul 10 viola

Nel capoluogo campano ne sono certi: se non dovesse arrivare l'accordo per il nuovo contratto del centrocampista pugliese con i viola, De Laurentiis sarebbe pronto a prenderlo

Il futuro di Gaetano Castrovilli e la sua permanenza in riva all'Arno sono storie ancora oggi tutte da scrivere. Con il contratto in scadenza tra meno di un anno ormai e la distanza che c'è tra la proposta del club gigliato e la richiesta del centrocampista pugliese, una cessione già in questa sessione di mercato non sarebbe da escludere. Ecco perché Il Mattino, noto quotidiano napoletano, scrive oggi di un Aurelio De Laurentiis molto interessato alla vicenda. Se non arriverà il rinnovo, infatti, il club partenopeo potrebbe tentare l'affondo e cercare di strappare Castrovilli per rinforzare una linea mediana che necessita di un paio di ritocchi importanti.