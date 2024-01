Carnevali: “Maxime Lopez? Buon rapporto con Fiorentina, ma non so se resterà”

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali , nel corso di un'intervista a TMW Radio, ha parlato anche di Maxime Lopez e del suo passaggio alla Fiorentina in estate. Queste le parole del dirigente: "Avevamo alcune società che ce lo avevano richiesto ma poi non si era mosso niente. Avevamo preso Boloca e avremmo potuto rinunciare a Maxime, che voleva andare via. La formula è di prestito con diritto di riscatto, abbiamo un buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno, è troppo presto".

Carnevali su Berardi e Laurientè

Il dirigente del Sassuolo è tornato anche su Berardi e Laurientè, due giocatori accostati più volte anche in viola nelle ultime sessioni di mercato. "Da anni ci sono voci ma per noi resta sempre il miglior acquisto di ogni sessione di mercato. Non gli ho mai fatto nessuna promessa, se ci saranno opportunità ne discuteremo, per trovare la soluzione migliore per tutti. Laurientè in estate è stato al centro del mercato, ci abbiamo creduto molto e non è stato facile prenderlo dal Lorient. In questa stagione è un po' altalenante, spero che nel girone di ritorno possa migliorare".