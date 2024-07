Carboni raggiunge De Zerbi in Francia: Inter, ora tutto su Gudmundsson?

La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro tra Inter e Marsiglia per ultimare la trattativa con al centro il passaggio in Francia di Valentin Carboni. Roberto De Zerbi vuole a tutti i costi il talento argentino ex Monza, il club francese si sta muovendo concretamente per accontentarlo. Da definire la cifra del prestito oneroso, con il club transalpino che potrà riscattarlo per circa 36 milioni di euro. I nerazzurri però si garantiranno il contro-riscatto: nel contratto infatti, verrà inserita una clausola in favore dei Campioni d'Italia da 40 mln.