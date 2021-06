Capozucca: “Fiorentina, giusto riprendere Sottil: è un giocatore di valore”

L'opinione del diesse del Cagliari sulla decisione del club viola di riportare a Firenze Sottil

Stefano Capozucca, noto operatore del mercato calcistico e attualmente alla direzione sportiva del Cagliari, ha parlato a TMW Radio dell'attaccante viola - ma in Sardegna durante la scorsa stagione - Riccardo Sottil. "Il controriscatto dei viola? La Fiorentina ha fatto molto bene", ha detto Capozucca, "perché Sottil è un calciatore di indubbio valore". È di oggi pomeriggio la notizia per la quale il club viola, dopo aver controriscattato il classe '99 dai rossoblu, starebbe lavorando con l'entourage del giocatore per il rinnovo del contratto.