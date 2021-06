Ancora trattative per Sottil: dopo il controriscatto, si lavora al rinnovo

L'esterno ex Cagliari lavorerà per ritagliarsi spazio nella Fiorentina di Italiano, magari con un contratto più lungo

Riccardo Sottil è ufficialmente tornato alla Fiorentina qualche giorno fa in virtù del controriscatto esercitato dalla società viola sul Cagliari. Finita qui? No, perché Pradè e Barone vogliono blindare il giovane figlio d'arte con un rinnovo, come riferisce su Twitter l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini: