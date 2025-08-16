Calvert-Lewin rimane in Premier: sfumata definitivamente l’opzione Fiorentina

E' arrivata l'ufficialità, Dominic Calvert-Lewin ha firmato con il Leeds e rimarrà in Inghilterra per altri tre anni

Redazione VN 16 agosto - 12:26

Il Leeds United ha chiuso un importante colpo in attacco. Il club inglese ha raggiunto un accordo con Dominic Calvert-Lewin, centravanti che ha lasciato (da svincolato) l’Everton dopo nove stagioni, 71 gol e 273 presenze. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità da parte degli "Whites" e la firma sul contratto che lo legherà alla formazione inglese fino al 2028. TUTTE LE ULTIME SUL CALCIO INGLESE SU CALCIOPREMIER.COM

Nelle scorse settimane, il nome dell’attaccante era stato accostato anche alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi offensivi di spessore. Tuttavia, l’operazione lampo del Leeds non ha lasciato scampo alle avversarie e per questo motivo se la squadra viola vorrà un vice-Kean non dovrà più guardare al nome di Calvert-Lewin.