Callejon addio: lo spagnolo pronto a tornare in patria per chiudere la carriera

Tra poco più di due settimane scadrà il contratto di José Callejon con la Fiorentina. Lo spagnolo si appresta a chiudere la propria lunga parentesi italiana ed a tornare in patria, per giocare nella Liga. Come riporta Abc.es, su di lui c'è il Getafe, squadra della città metropolitana di Madrid. L'ormai ex esterno gigliato ha aperto a questa possibilità e sta per mettersi alle spalle l'esperienza fiorentina: con la maglia viola Callejon non ha mai impressionato, tra problemi di varia natura e limiti fisici imposti dall'età.