Calciomercato, un ex-obiettivo della Fiorentina si traferisce in Brasile

Matias Zaracho, talento argentino classe 1998, ha intrapreso da poche ore una nuova avventura. Il ragazzo ha lasciato il Racing Club, squadra in cui è cresciuto, per confrontarsi con il massimo campionato brasiliano. L’Atletico Mineiro ha sborsato una cifra notevole per assicurarsi le prestazioni di uno degli astri nascenti del calcio argentino. Milan e Fiorentina, durante l’estate, avevano seguito a lungo le tracce del centrocampista.

