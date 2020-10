La soluzione di Graziani: “Cambiamo modulo: ora Ribery trequartista e due punte”

L’ex viola Francesco “Ciccio” Graziani ha parlato così nel corso di A Pranzo col Pentasport su Radio Bruno:

Quando vedo un allenatore sbraita troppo vuol dire che non ha lavorato bene e che deve corregge la squadra. Incontro Commisso-Iachini? E’ legittimo che la proprietà chieda delucidazioni per capire come stanno andando le cose e per chiarirsi. I risultati? Con la Samp è stata tosta da digerire, contro lo Spezia credevo arrivasse la goleada ma la squadra si è impaurita. Ognuno si assuma la responsabilità che ha, ma non etichettiamo Iachini in nessun modo perché lo scorso anno ha ottenuto ottimi risultati e sistemato la difesa. Quando le cose vanno male diamo la colpa agli allenatori ma mai ai giocatori che invece vanno responsabilizzati. Iachini è stato confermato dal presidente la scorsa estate, i dirigenti cercavano altro ma ha deciso Commisso. Modulo? Adotterei il 4-3-1-2, Ribery dietro due centravanti: credo che l’assetto tattico migliore sia questo. Ci son giocatori che hanno delle qualità che in questo modulo rendono meno, fossi Beppe rinuncerei a questo 5-3-1-1.