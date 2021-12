Calciomercato: le date della sessione invernale

Fra pochi giorni riapre ufficialmente il calciomercato che si protrarrà fino al 31 gennaio

Sta per chiudersi il 2021 e con gennaio per la Serie A, così come per gli altri campionati europei, significa anche riapertura del calciomercato. In Italia la data di apertura è fissata per il 3 gennaio e da quel giorno le squadre potranno depositare i contratti dei giocatori già acquistati.