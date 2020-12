Il portale russo metaratings.ru rivela che, tra i nomi sondati dalla Fiorentina nell’ultimo periodo, ci sarebbe anche quello di Aleksandr Kokorin, attaccante russo attualmente in forza allo Spartak Mosca. Per Kokorin, anni fa in cima alla lista dei migliori talenti del calcio russo, qualche anno in chiaroscuro soprattutto a causa di uno scandalo a luci rosse che lo vide protagonista nel 2014 e di un episodio violento in compagnia di Mamaev, che costò ad entrambi la convocazione in Nazionale. In totale, il ventinovenne Kokorin ha realizzato 92 gol in 309 partite. LA SCHEDA DI KOKORIN

