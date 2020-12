Il parere: “Oggi la B è quasi inevitabile per la Fiorentina, almeno le altre perdono con decoro”

Paolo Chirichigno, responsabile delle pagine sportive de La Nazione, ha commentato così sul giornale il momento difficile della Fiorentina:

Oggi la B è quasi inevitabile (…). Ci sentiamo depressi come la Fiorentina, con la differenza che non scendiamo in campo ma raccontiamo quello che vediamo. E’ vero, ci sono squadre più deboli nella parte bassa della classifica, ma organizzate molto meglio e che perdono con decoro. Vorremmo sapere cosa succede dentro la Fiorentina (e qui mettiamo anche la società, che non gioca ma sceglie gli uomini) perché quello che all’inizio sembrava un malessere passeggero è diventato una sindrome. Sono anni che la Fiorentina stenta a giocare a calcio con continuità, non ci vengano a dire che i problemi stanno fuori dalla sede e dal centro sportivo: tesi debole che si scontra con la realtà. Non perché la Fiorentina perde o pareggia: è il modo con cui lo fa che appare allucinante.