Cabral sul mercato: Pavlidis lo spinge fuori dal Benfica. Futuro in Arabia?

Il brasiliano ha deluso in Portogallo ed il club di Rui Costa quest'estate cercherà di recuperare almeno parte dell'esborso fatto nell'operazione con la Fiorentina

Il Benfica ed Arthur Cabral, un amore mai sbocciato. Il centravanti brasiliano arrivato a Lisbona con grandi aspettative e dopo un importante investimento del club presieduto da Manuel Rui Costa ha deluso al termine di una stagione complicata, che lo ha visto oscillare dal campo alla panchina e con pochi sigilli messi a segno (11 le reti segnate in 43 presenze). Secondo O Jogo il suo futuro sarà lontano dal Portogallo, specie dopo l'arrivo di Vangelis Pavlidis: l'ex viola avrebbe offerte dal Brasile ma il campionato dove il Benfica riuscirebbe a recuperare almeno parte dell'esborso per prenderlo alla Fiorentina sarebbe la Saudi Pro League: dunque Cabral potrebbe trasferirsi in Arabia.