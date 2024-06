Cabral, già scaricato al Benfica? Piace un obiettivo viola

Potrebbe essere già finita l'esperienza al Benfica di Arthur Cabral . Infatti, come scrive A Bola, l'ex viola era già una soluzione di ripiego al momento dell'acquisto e non fu mai molto ben accetta da Roger Schmidt. Prima si parlava di Santiago Giménez, Pavlidis e Lucas Beltrán. L'argentino aveva ancora una proposta dei Reds sul tavolo, quando decise di andare definitivamente a Firenze , da dove il brasiliano è partito per Lisbona.

Grande investimento, ma a che prezzo?

L’investimento è stato alto, 20 milioni di euro, ma il tedesco non lo ha mai considerato uno dei suoi e, probabilmente, ha sempre sentito che gli mancava qualcosa per poter fare il suo gioco. Schmidt lo ha abbandonato, anche quando faceva gol. Non gli è mai stata data abbastanza importanza per adattare il modello attorno a lui, era lui che avrebbe dovuto adattarsi. La squadra non ne ha mai approfittato e quindi ha fallito. Questa volta, Pavlidis (LA SCHEDA) sembra essere un bersaglio ben più trasversale, con il brasiliano ex viola che quindi potrebbe già dire addio alla sua esperienza portoghese.